10 anni con l’associazione “Amici dell’ambiente, della flora e della fauna"

La dedizione e la passione per la natura e i suoi ambienti a trecento sessanta gradi sono principi che caratterizzano il fare operosoIl gruppo dei volontari della suddetta associazione festeggia nel mese di febbraio i dieci anni della costituzione dell'associazione. Per condividerlo, oggi, sabato 24 febbraio, ha pensato di proporre un bel momento con la cittadinanza in un incontro dal titolo "10 anni di noi", patrocinato dalla città di Giovinazzo. L'iniziativa, che si svolgerà nella sala San Felice alle ore 18.00, sarà occasione utile a ricordare quanto fatto, riannodando i ricordi, i progetti e le iniziative svolte sul territorio in dieci anni ma anche preventivare quanto c'è ancora da fare. Al decennale dell'istituzione dell'associazione naturalistica interverrà il sindaco Michele Sollecito. Nel corso dell'incontro si potranno approfondire i temi che hanno spinto i volontari a creare a quest'associazione e che hanno carattere di urgenza su tutto il pianeta terra, in modo particolare in questo momento storico. L'urgenza maggiore sarà quella di trattare il tema concernente i cambiamenti climatici e le ripercussioni sugli ecosistemi. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa alla conferenza per celebrare il traguardo del decennale e per continuare a pensare, a proporre e a costruire un futuro più sostenibile per la nostra comunità e per il Pianeta.Il prof. Giovanni Volpicella stilò lo statuto e diede il nome all'associazione nella quale dodici amici hanno condiviso progettualità e interessanti iniziative porgendo attenzione alla salvaguardia dell'ambiente. Il giorno 4-2-2014 fu costituita l'associazione, mentre il 6-2-2014 fu siglato l'atto costitutivo registrato presso l'Agenzia delle Entrate, così giuridicamente nacque l'associazione. Nella stessa giornata la sigla associativa fu registrata presso gli uffici del registro regionale delle onlus. E da allora l'impegno del presidente e del gruppo dei volontari è stato rivolto con particolare impegno alle tematiche ambientali e a splendide ricerche divulgate anche nelle scuole.Abbiamo sentito il presidente prof. Giovanni Volpicella e gli abbiamo chiesto di entrare nello specifico di alcuni degli argomenti e contenuti oggetto dell'incontro. Si è così espresso: «Ricorderò le attività svolte in dieci anni: la petizione popolare firmata da 3628 persone per istituire il Parco Naturalistico nella Lama Castello, le mostre fotografiche e le conferenze fatte, gli incontri con gli alunni delle scuole di Giovinazzo e le uscite effettuate nei parchi nazionali- ha affermato il presidente Volpicella. L'incontro sarà occasione per delineare ciò che vogliamo fare in collaborazione con l'amministrazione comunale per la creazione del Parco Naturalistico. Con l'approvazione del Pug, in cui c'è l'area destinata al parco, automaticamente verrà approvata la sua costituzione. Ho anche pensato di fare una richiesta di locali per istituire una esposizione malacologica permanente. Mostrerò foto sui cambiamenti climatici e i danni che tutto questo sta provocando e arrecherà nel mondo, in Italia e sugli ecosistemi; mostrerò foto di fiori di montagna che potrebbero estinguersi».