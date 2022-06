Alla Chiesa del Carmine una mostra sulla biodiversità

L'attenzione verso l'ambiente ed il mondo naturale, in particolar modo verso la biodiversità, è obiettivo concreto che l'Associazione naturalisticapersegue da anni sul nostro territorio cittadino.A conferma di questa sensibilità questa sera, 11 giugno, alle ore 20.00, sarà inaugurata, nella chiesa del Carmine, sita in via Cattedrale a Giovinazzo, la mostra fotografica dal titolo "Biodiversità" a cura del prof. Giovanni Volpicella. La mostra si potrà visitare da oggi, 11 giugno, sino al 25 giugno, dalle ore 20.00 alle ore 22.30.L'iniziativa tratterà il tema portante di cui l'associazione naturalistica si occupa, considerato che l'Italia è il Paese d'Europa che ha la maggiore biodiversità per specie animali, vegetali e habitat.