Via Papa Giovanni XXIII ridotta a pattumiera

Nuove segnalazioni dei lettori dall'ultimo tratto diper l'abbandono di rifiuti indiscriminato.Ancora una volta è un cestino portarifiuti ad essere preso di mira (la foto è di venerdì scorso), in un'arteria in cui alcuni mesi fa fu lanciata una vera e propria sfida a Sindaco e Comune con l'abbandono selvaggio e ripetuto di spazzatura.Sono troppi i casi che si ripetono e i residenti sono stufi: «o si scovano i colpevoli o noi facciamo lo sciopero della differenziata - minaccia qualcuno evidentemente esasperato -. Non è possibile cercare di fare ogni giorno il proprio dovere civico e vedere impunito chi continua a perpetrare questi scempi a due passi dalle nostre abitazioni».All'Amministrazione comunale ed alla Polizia Locale va il compito di concludere questa battaglia ingaggiata da tempo da qualcuno che non ha a cuore le sorti della città. Le telecamere ci sono, speriamo che le fototrappole siano state attivate e che si giunga ad individuare i colpevoli.