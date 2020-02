Via Celentano al buio da 8 mesi, i residenti: «Si intervenga subito»

L'assenza di un intervento risolutivo da parte delha indotto alcuni residenti di via Celentano a rendere pubblica una vicenda che si trascina ormai da troppo tempo, relativa adche da tempo ormai -- non funziona a dovere.Il riferimento in ogni caso non è a tutti i lampioni della via, ma solo ad alcuni,. Tante le segnalazioni arrivate ale alla, tutte inoltrate alla ditta che si occupa della pubblica illuminazione. «Ma finora non è cambiato nulla» è lo sfogo dei residenti. «Abbiamo segnalato ripetute volte il disagio che si vive in questa zona per il guasto all'impianto di illuminazione pubblica,».Ed ancora: «Abbiamo chiesto più volte, negli ultimi 8 mesi - proseguono gli abitanti di via Celentano - di intervenire con cortese sollecitudine al fine di ripristinare il corretto funzionamento dei lampioni anche. Questa è una strada dove si passeggia molto, tra l'altro ci sono studi professionali. Per l'impianto d'illuminazione, certamente ci saranno problemi, ma».Insomma, l'illuminazione pubblica funziona ad intermittenza e lascia campo libero ai pericoli e alle insidie: «Nel segnalare tale disservizio - terminano - chiediamo al sindacodi intervenire con urgenza per il ripristino dell'illuminazione e di».