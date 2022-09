Si rompe un tubo dell'acqua. Tecnici al lavoro in via De Preclosis

Brutta serata, quella di ieri, per i residenti del centro cittadino di Giovinazzo. La lacerazione di una condotta provvisoria dell'in uno dei punti più nevralgici per il traffico locale, in via De Preclosis, ha causato alcuni disagi alla circolazione stradale e ai residenti della zona, seppur contenuti nella forma.La rottura, probabilmente causata dal passaggio di un'auto, è avvenuta nella serata di ieri, poco prima delle ore 19.30: dopo la rottura della condotta, l'acqua ha impiegato pochi secondi per riversarsi sull'asfalto e per inondare, per fortuna solo in parte, via De Preclosis fino ad arrivare in via Gioia e in via Bitonto. Sul posto, per affrontare l'emergenza, si sono precipitati in molti. Per primi sono giunti i tecnici dell', per provvedere alla sistemazione della condotta.Tanti, inoltre, sono stati i cittadini che si sono messi in contatto con il centralino dellaper segnalare la perdita di acqua in una città, Giovinazzo, in cui è da tempo in corso il risanamento delle reti idriche che serve all'efficientamento del complesso sistema che porta l'acqua corrente nelle case dei pugliesi.