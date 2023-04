Pneumatico abbandonato in via Fossato: ennesima vergogna giovinazzese

Non solo i disastri in campagna, con vere e proprie discariche abusive in tantissime zone dell'agro giovinazzese, ma anche piccole e grandi azioni di inciviltà manifesta perpetrate in pieno centro urbano.È quanto accaduto tra domenica 16 e lunedì 17 aprile, dove accanto ai bidoncini carrellati di un'attività commerciale è stato trovatoSul carrellato del vetro anche una gabbietta per uccelli.In questo caso la foto esprime il concetto più chiaramente di qualsiasi parola scritta. Inutile ripeterci ancora da queste pagine sulla diffusione di comportamenti completamente al di fuori del vivere civile. Comportamenti molto più diffusi di quanto si voglia far credere.Anche in questo caso telecamere in zona ci sono, hai visto mai che lo sporcaccione di turno sia stato ripreso?