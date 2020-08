Parcheggio selvaggio al sabato sera

3 foto Auto in sosta vietata

Metti un sabato sera con un evento in piazza Vittorio Emanuele II ed i lungomari chiusi al traffico. Mettici che quel sabato sera è sabato 8 agosto, in sostanza il principio di ferie per tantissimi. Aggiungici che Giovinazzo è bella, attira tanta gente dai comuni viciniori e che la Polizia Locale non può essere ovunque.Il mix è perfetto per dar sfogo alche non distingueOvunque ci sia un buco, egli è capace di parcheggiare.E così abbiamo ricevuto le segnalazioni di familiari di persone portatrici di handicap e di altri cittadini indignati per quanto accaduto nel perimetro compreso traNonostante gli inviti del Comune a parcheggiare nell'area mercatale gratuitamente, restano i problemi di parcheggi scarsi per la mole di persone e auto che si riversano su Giovinazzo in agosto.Noi abbiamo immortalato due autoe un'auto in sosta vietatissima sulle strisce pedonali (che servono tantissimo ad anziani e disabili). Altri esempi ce ne sarebbero, immortalati in tutto il paese.Che si corra ai ripari, perché ferragosto e le serate della Festa Patronale (pur in forma ridottissima) potrebbero essere un boomerang per l'immagine di Giovinazzo cittadina vivibile.