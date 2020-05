La Fase 2 ad Incivilia

4 foto Rifiuti a Ponente

Quella che vi rappresentiamo è ladi quelli, giovani e meno giovani, che sembrano catapultati sulla Terra dalla Luna.Sono atterrati ieri sera per prendere cibo d'asporto e non lo hanno consumato a casa, come da nuove norme, ma non lontani dai locali di Ponente ed hanno lasciato il segno. Un bel segno di inciviltà conclamata, che gli scatti della nostra Marzia Morva immortalano impietosamente. Nessuna scusa, nessuna spiegazione. Non si doveva fare e si è fatto. Punto.. Nessun controllo, nessuna sanzione. Tanto poi ci pensano i poveri operatori dell'Impregico la domenica mattina, come se per loro il virus non possa essere letale. Le regole del vivere civile ed il contagio non riguarda questa gente che banchetta su 30mila croci.Loro, gli "altri", quelli venuti da altri mondi, si sono sentiti tranquilli, hanno interpretato la Fase 2 come un "liberi tutti" ed hanno agito indisturbati. Giovinazzo, sabato 9 maggio 2020: cartolina e tanti saluti da Incivilia a voi che rispettate le regole.