Complanari e non solo invase dai rifiuti a Pozzo Rosso

6 foto I rifiuti abbandonati a Pozzo Rosso

Le località ruralirappresentano il confine tra i comuni di Giovinazzo e di Molfetta. E sono da tempo luogo di degrado, diche non può più essere tollerato.In questo nostro report vi mostriamo le foto scattate da un cittadino indignato scattate proprio nell'agro tra le due zone. Uno scempio, che provoca indignazione che sfocia nel disgusto. Materiale edile, scarti di lavorazioni di interni, elettrodomestici, ferri vecchi di ogni foggia e misura, plastica, vetro, rifiuti indifferenziati: c'è di tutto, in un panorama che diviene desolanteE non sempre sono i singoli a fare tutto quanto vi raccontiamo, ma operai di ditte che si disfano nell'agro di materiale di risulta, oltre ai soliti incivili. Dice: è insito nel carattere del giovinazzese considerare non proprio il prezioso patrimonio comune. Ok, ma chi dovrebbe controllare queste macabre situazioni e comminare le sanzioni relative? Basterebbero, magari con l'ausilio delle, e si individuerebbero responsabilità anche gravi.Questa barbara incuria, purtroppo, finisce per vanificare gli sforzi di un'intera comunità. Agli Enti comunali va il compito d'intercettare fondi per la pulizia dell'agro. Ai cittadini, a quelli che leggono, il compito di riflettere profondamente su quanto sta accadendo nelle nostre campagne violentate.