Bustoni di indifferenziato in pieno passeggio del sabato sera

In principio fu via Gelso, ripetutamente, nella zona nei pressi della chiesa di San Lorenzo. Poi è accaduto anche in piazza San Salvatore e in via Lecce. Sabato sera, 13 aprile, in una Giovinazzo piena anche di turisti e non solo di visitatori (talvolta molesti) del mordi e fuggi, inè stato abbandonato l'ennesimoall'intersezione con via San Giuseppe. Il cestino portarifiuti nei suoi pressi stracolmo, con altri sacchetti all'interno.Un'ennesima figuraccia che abbiamo dovuto documentare, mentre una coppia di olandesi passeggiava per il centro storico a caccia di scatti suggestivi.Perché? Perché continua tutto questo in tante zone della città, quando ormai l'informazione sullo smaltimento corretto dei rifiuti è ovunque, dalla rete alle brochure? Perché c'è ancora una parte della popolazione residente riottosa a differenziare? Cosa crea atteggiamenti incivili? Pigrizia, ignoranza, semplice noncuranza dell'interesse collettivo primario al decoro urbano?Interrogativi che restano senza risposta.