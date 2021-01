Un'associazione tra passione per il mare e impegno civico. Tra i fondatori anche Francesco Mastro

È nata a Bariun'associazione che ha come minimo comun denominatore la passione per il mare e per lo sport, ma che si propone di coniugarli con l'impegno civico, la solidarietà, l'afflato umanitario ed il rispetto per l'ambiente.Tra i fondatori c'è l'avvocato giovinazzesevicepresidente dell'Autorità portuale e grande amante della navigazione a vela, rifugio con famiglia ed amici non appena le condizioni atmosferiche (e purtroppo più di recente la pandemia) lo consentono. Un amore grande, nato per lui tanti anni fa, quando è stato tra i primi a promuovere questo sport nella sua città natale.Con lui anche Andrea Algardi, Giacomo Scalera, Elio Vulpis, Vito D'Amato, Beppe Macchione, Paride Lomuzio e Vito Pellegrino. La città di Bari e l'Area Metropolitana sono nel simbolo, una vela rossa che si gonfia mentre l'albero è rappresentato dal Faro di San Cataldo.secondo quanto riportato dalla stampa barese, avrebbe preso forma dopo la riuscitissima "Passeggiata in mare" del 20 dicembre scorso, una iniziativa che portò al largo del capoluogo regionale ben 120 imbarcazioni di ogni tipo e dimensione. In quella occasione si raccolsero fondi per apparecchiature medicali destinate al reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico di Bari.Esistono territori di cui i cittadini devono riprendere possesso e, così come gli altri co-fondatori, è convinto che uno di questi possa essere anche il mare, visto come porzione di città che vada custodito, mettendo un argine a scempi ambientali. Lo sport e la passione per la vela possono dunque essere lo sprone decisivo per un diverso rapporto con l'elemento acqua e sullo sfondo resta sempre la voglia di organizzare eventi che portino risultati per iniziative umanitarie, battendo un colpo per dire "presente".Gli "Amici della Vela" ci credono.