Trofeo Coni, Iris presente con la delegazione Puglia

Parte oggi la settima edizione delprevista da oggi al 2 ottobre in Valdichiana Senese e che vedrà partecipare anche le atlete dellaIl Trofeo Coni è un progetto nazionale, con cadenza annuale, delpromosso in sinergia con le FSN/DSA. Il progetto è riservato ai tesserati Under 14 limitatamente alle fasce di età 10-14 anni (2008-2012).In terra toscana saranno presenti gli atleti delle varie specialità sportive che si sono qualificati per la fase finale. Lasarà presente con la delegazione Puglia e rappresentata dallache schiera in pedana la biscegliese, le bitontinee la molfetteseTecnico accompagnatore in questa grande manifestazione saràLe atlete scenderanno in pedana venerdì 30 settembre presso il Palasport "Mario D'Agata" di Arezzo.