Svelato il Giro d'Italia 2020: la tappa Giovinazzo-Vieste in programma il 10 ottobre

Ilè stato presentato ufficialmente ieri, 30 luglio, da RCS. Lacome da noi anticipato il 24 giugno scorso in un altro articolo.Centotreesima edizione della Corsa Rosa alnon più dell'Ungheria, ma dain Sicilia e che ha perso circa 80 chilometri di percorso, inevitabilmente, dopo essere stata ripensata. La frazione che partirà da, e che attraverserà anche Molfetta, Bisceglie, Trani e Barletta, sarà l'ottava e non sarà l'unica in Puglia, preceduta il 9 ottobre dalla Matera-Brindisi.Ilfarà partire una tappa da Giovinazzoe per la prima volta nella storia accadrà in autunno per causa di forza maggiore. Alla partenza pianeggiante, farà da contraltare qualche strappo sul Gargano, ma dovrebbe in ogni caso essere un affare tra velocisti e soprattutto passisti. La frazione sarà lunga 200 km.La carovana completerà il suo percorso il 25 ottobre a Milano, dove arriverà per la 78ª volta in 103 edizioni. Stimolanti le tappe in altura che toccheranno lo Stelvio (Cima Coppi posta a 2.758 metri d'altezza), Piancavallo e la "Bartali" che partirà da Alba in Piemonte, al Sestriere. Saranno ben sette gli arrivi in salite, mentre si disputeranno tre frazioni a cronometro.Ilin accordo con quelli di Brindisi e Vieste, accompagnerà l'attesa della gara più amata dagli italiani con una serie di eventi che, emergenza sanitaria permettendo, saranno comunicati nelle prossime settimane.Sotto il nostro articolo, il programma completo della rassegna.