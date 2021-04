Stufano: «Final Six un premio, mi aspetto una bella prestazione»

Tutto pronto in casaper vivere il sogno Final Six, prevista per sabato 24 aprile al Pala Sport "Gianni Asti" di Torino e che assegnerà lo. Un evento di prestigio con un grande seguito mediatico che rappresenta l'apice della disciplina ed un merito per chi la raggiunge.«La Final Six rappresenta un premio per il lavoro societario e tecnico dell'Iris. La forza di un gruppo, ben suddiviso sulle qualità di tutte le ginnaste - afferma la direttrice tecnica- che attraverso l'applicazione al lavoro ha portato a raggiungere questi risultati. Avere anche la capacità di individuare un'atleta straniera che ci ha aiutato nel percorso di crescita e nei risultati, dimostra la bontà di una organizzazione che c'è e funziona bene».Quasi un mese di lavoro in vista dell'evento torinese, un periodo che l'Iris ha cercato di sfruttare nel migliore dei modi. «Abbiamo lavorato sulla valutazione delleed i loro migliori esercizi, capendo, inoltre, su quale attrezzo fare riferimento - continua la Stufano - per permettere loro di poter dare il massimo in pedana».«Negli ultimi giorni abbiamo sciolto le riserve e scelto gli esercizi che potessero essere più competitivi in gara e nelle varie sfide. Discorso diverso per la, reduce da impegni internazionali dove ha fatto grandi cose conquistando anche medaglie inCon Alina decideremo insieme la soluzione migliore per dare una impronta importante alla nostra prestazione di squadra».Lamostrerà al grande pubblico il meglio della ginnastica ritmica e attirato i media in maniera importante. «La formula che vedremo a Torino è d'impatto, televisiva, comprensibile anche ai non addetti ai lavori. La novità della sfida in semifinale prima e finale poi - sottolinea - è avvincente ed al tempo stesso immediata per chi ci segue. Una situazione diversa rispetto alle altre gare di calendario».«Lo scenario di Torino poi è qualcosa di bellissimo, oltre che importante. Ho avuto la fortuna di esserci lo scorso anno come giudice. Sarà un vero e proprio spettacolo, sia per la cornice splendida che per quello che vedremo in pedana». Finali scudetto che rappresentano un traguardo per l'Iris, ma anche un nuovo punto di partenza per una società ambiziosa come quella presieduta da«Sarà un'esperienza memorale, credo che per le ginnaste sarà un momento indimenticabile della loro carriera. Mi aspetto che ciascuna della ginnaste​ arrivi concentrata all'evento per provare a fare il meglio dando il massimo. Mi aspetto una prestazione generale all'altezza delle prime due prove di campionato. Una degna conclusione di un campionato - conclude- che ci ha viste anche andare a podio, ma che in generale ha portato un salto di qualità nelle prestazioni di tutte».inserita nel girone C assieme al San Giorgio '79 Desio. Al termine della semifinale si formeranno due nuovi gironi, uno si giocherà lo scudetto ed il podio, l'altro le posizioni che vanno dal quarto al sesto posto. Iris che si presenta a Torino con il gruppo ginnaste formato da:, Maria Dellaquila (Barletta), Giorgia Cuomo (Modugno), Michela Sallustio (Molfetta), Serena Abbadessa (Bisceglie) e Alina Harnasko (Bielorussia).Tecnici accompagnatori:. Le semifinali di A1 potranno essere seguite dalle ore 13.30 sul canale Youtube della FGI, le finali dalle ore 16 su canale 9, Eurosport2 e in streaming su Discovery+