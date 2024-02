Serie A 2024: Iris ai piedi del podio nella prima prova di Chieti

Buon inizio di campionato per le ragazze Iris, che conquistano un quarto posto in classifica, nella prima prova della massima serie, disputatasi lo scorso 17 febbraio al Palatricalle di Chieti, con il punteggio totale diIl sodalizio del presidente, accompagnato in questo primo appuntamento nazionale dalle tecniche, ha schieratoalla palla,, al cerchio,alle clavette e la fuoriclasse bielorussa, reduce da una medaglia di bronzo alle scorse Olimpiadi di Tokyo, al nastro.Riserva la Junior, sempre al fianco delle sue compagne. Dopo aver rotto il ghiaccio in questa prova, le ginnaste sono già al lavoro per prepararsi alla prossima, che si terrà il 2 marzo in quel di Forlì.