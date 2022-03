Risultati importanti per l’Iris al Regionale Gold-Silver

Giornata positiva, quella di ieri per la Ginnastica Ritmica Iris che ha collezionato numerose vittorie e podi in occasione del Campionato Regionale Gold-Silver, disputato al Pala Preziuso di Foggia.Nel torneo Gold tra le Senior si impone Irene Carbonara (60,775), davanti alla compagna di squadra Serena Abbadessa seconda (55,650), quarto posto per Maria Dellaquila (49,400). Vittoria Iris anche tra le Junior 2/3 con Michela Sallustio (55,850).Soddisfazioni per il gruppo guidato da Maddalena Carrieri e Dalila Losito anche nel Campionato Individuale Silver, dove tra le LE Raffaella Caporusso è terza (24,600) tra le Allieve 3. Nella categoria LC, dalla Junior 1 arriva il terzo posto di Aurora Lamanna (21,575), mentre Lucia Angarano è quinta (18,625).Vittoria tra le Junior 2 con Antonella De Feudis (21.050). Quinta posizione finale per Melania De Cillis (19,875) tre le Allieve 2. Nella categoria LD Irene Porcelli (22,975) si impone tra le Allieve 2. Sesto posto per Sara Belgiovine (21,775) tra le Allieve 3.Tra le Junior 1 secondo posto finale per Anna De Candia (22,750); mentre tra le Junior 2 vince Arianna De Feudis (25,250) con Veronica Fruttidoro terza (23,975) e Silvana De Santis quinta (23,775). Il sodalizio del presidente Nico Di Liddo ottiene altre due vittorie con Martina Maggi (22,875) tra le Junior 3 e Simona Brunetta (24,700) tra le Senior 2.Campionati Regionali Silver che torneranno in pedana per la seconda prova il 14 e 15 maggio a Taviano. Per quel che concerne il torneo Gold le prime tre classificate delle categorie Junior e Senior accedono alla fase nazionale prevista per il 9 aprile a Biella.