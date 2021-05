Panca piana, gli atleti della Herogym non smettono di stupire

Son tornati a casa condalle gare di qualificazione ai campionati nazionali di panca piana, uno dei tre esercizi nella disciplina del powerlifting., tesserati per l'associazione, si confermano ai vertici della disciplina salendo sul gradino più alto del podio.Alla manifestazione sportiva, svoltasi il 2 maggio scorso aldi Bari ed organizzata dalla, riconosciuta dal, che promuove, disciplina e diffonde la pratica della pesistica olimpica e paralimpica,ottiene il primo posto di categoria, ed il pass per la imminente fase nazionale, sbaragliando l'agguerrita concorrenza all'interno della categoria riservata agli 80 chilogrammi, sollevando il peso di 155 chilogrammi.Ottima e vincente anche la prova diche, nella categoria riservata ai 67 chilogrammi, vince la graduatoria con 84 chilogrammi sollevati e, alla pari di Vessio, si qualifica alla fase nazionale. I risultati dei due atleti, allenati dal tecnico giovinazzese, saranno validi per le finali nazionali dei campionati italiani Assoluti di distensione su panca che si terranno il 2 giugno a Castellanza, in Lombardia. Una nuova sfida per il club sportivo di via Eustachio.A Bari, inoltre, la flotta dellaha visto protagonisti anche altri due atleti: i tecnici, infatti, hanno potuto gioire anche per le ottime prestazioni di, secondo di categoria, e, quinto a livello regionale che non è purtroppo riuscito a portare a casa la qualificazione alle fasi nazionali.