La "Pedalata con i campioni" sbarca a Giovinazzo

Si è fermata in piazzale Leichardt laorganizzata da La Gazzetta dello Sport e patrocinata dai Comuni di Bari, Giovinazzo e Bitonto.Ieri mattina, 20 ottobre, la partenza del drappello in arancione dal porto di Bari, dove è sbarcata la crociera che sta pubblicizzando tutti gli aspetti della cosiddetta "bike economy", vista come occasione per promuovere l'Italia e la Puglia, luoghi meravigliosi già meta di migliaia di visitatori ogni anno. Il tutto inserito in un più ampio progetto di "bike destination".Tra gli ex ciclisti a capo del drappello di crocieristi appassionati della bicicletta c'eranoentrambi campioni del mondo e quest'ultimo anche oro olimpico. In totale sono stati percorsi, tra i comuni di57 chilometri.In piazzale Leichardt la sosta alle 11.00, dove hanno potuto anche effettuare un piccolo ristoro con prodotti tipici della nostra terra, dall'olio alla focaccia. Ad accoglierli anche l'assessora allo Sport, Vincenza Serrone.Il gruppo era già stato nella centralissima piazza Cavour, a Bitonto, ed è ripartito alla volta del capoluogo attraversando Santo Spirito e Palese, per poi giungere al porto di Bari. Turismo e sport vanno a braccetto e non sono più due voci della vita e dell'economia del nostro Paese che possono essere separate. Lo sa bene Tommaso Depalma, ex sindaco di Giovinazzo ed oggi consigliere del presidente Michele Emiliano per il settore.