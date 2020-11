Iris quarta al campionato di serie C

Si chiude con un quarto posto finale l'esperienza per laal campionato di serie C, zona tecnica 5, disputatosi nella giornata di sabato, 14 novembre, a San Giorgio a Cremano.Quello del PalaVeliero della cittadina campana è stata la terza ed ultima prova del campionato che ha visto l'presentarsi con(clavette),(cerchio e palla) e(fune e nastro). Il programma tecnico del campionato di serie C ha visto la squadra alternarsi ai 5 attrezzi: fune, cerchio, palla, clavette e nastro.Il team guidato dal tecnico accompagnatore, ha chiuso la performance con il punteggio complessivo di. Un risultato che porta il sodalizio presieduto daa chiudere la classifica finale, al termine della tre prove, in quarta posizione con il punteggio complessivo di