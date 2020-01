Doppio impiego nel weekend per le ginnaste Iris

Si intensifica il calendario in casache nel prossimo weekend sarà impegnato contemporaneamente in due distinti tornei.Da oggi a domenica 19 gennaio, il Palasport Giovanni Paolo II di Pescara ospiterà la prima edizione deldi ginnastica ritmica per clubs, grazie all'organizzazione della compagineCon il chiaro intento di continuare il momento di crescita in vista degli impegni ufficiali, i tecnici accompagnatorischiereranno in pedana(2005),(2007),(2005),(2008) e(2007) che gareggeranno sabato pomeriggio a partire dalle ore 15.00.Sarà invece in Veneto l'altro appuntamento dell'Iris con la quinta edizione delprevisto sempre dal 17 al 19 gennaio al Palasport Vicentini di Caorle. All'evento organizzato dalla Novagym i tecnici accompagnatoripresentano ben tre squadre che prenderanno parte al torneo di serie D Silver.La squadra 1 sarà composta da(2004),(2004) e(2003). Il terzetto della squadra 2 invece comprende(2001),(2005) e(2004).Squadra 3 Iris che in pedana vedrà protagoniste(2006),(2006),(2006) e(2007).