Domani a Giovinazzo ritorna il "Netium Beach Waterpolo"

Dopo il successo delle tre ultime annate, torna ilnel rispetto delle misure anti. La quarta edizione del torneo di pallanuoto si disputerà domenica 2 agosto, dalle ore 09.30 sino alle 18.00, nello specchio d'acqua del lungomare Marina Italiana, in località Trincea.Attese a Giovinazzo - in un evento estivo realizzato cone la collaborazione dell'associazione subaquea- nove squadre di pallanuoto delle società sportive più rappresentative della Puglia:e due giovani formazioni provenienti dae daTra i partecipanti ci sarà il giovinazzese, giocatore del Posillipo. La manifestazione sportiva, in collaborazione con ilha il sostegno logistico dell'associazione culturale giovinazzeseche curerà anche l'aspetto ricreativo della kermesse.«Contentissimo anche quest'anno per l'ottima collaborazione tra l'associazione culturalelae lache consentirà ai tanti appassionati di pallanuoto di potersi esprimere al meglio - dichiara Foglio -. Credo che la continuità di questa manifestazionee spero che possa diventare un appuntamento fisso per Giovinazzo e che contribuisca a dare ulteriore lustro alla mia città».Le finali avranno inizio a partire dalle ore 16.30, mentre la cerimonia di premiazione è prevista per le ore 18.30 alla presenza del sindaco di Giovinazzo,, e dell'assessore allo Sport,. A seguire musica per tutti, sempre nel rispetto delle norme di