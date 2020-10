Lo si era compreso già a una prima lettura del testo del Dpcm pubblicato domenica 25 ottobre, al punto che sui campi si è diffusa subito la netta sensazione che quelle giocate nel pomeriggio fossero le ultime gare del calcio dilettantistico almeno per qualche settimana.Il provvedimento sottoscritto dalha perciò fermato tutti i campionati a carattere regionale: mentre Serie A, B e C proseguiranno, oltre al torneo di Serie D in quanto di rango nazionale benché ugualmente dilettantistico (almeno sulla carta), a tutte le altre formazioni, dall'Eccellenza in giù, toccherà fermarsi. Identica sorte toccherà alleLa conferma della situazione cristalizzata dall'ultimo decreto firmato dal primo ministro è in una nota del comitato regionale pugliese della Federcalcio, presieduto da«Per quanto attiene agli allenamenti, anche questo Dpcm contiene ancora una volta disposizioni che si prestano a varie interpretazioni. Per questo motivo la segreteria federale ha in programma per la giornata di lunedì una verifica con il Dipartimento del ministero dello sport, al fine di addivenire ad una interpretazione univoca. Pertanto, in attesa di tale chiarimento, si consiglia di sospendere l'attività di allenamento, qualora fosse stata programmata, almeno per le giornate di lunedì 26 e martedì 27 ottobre».L'effetto di quanto contenuto nel Dpcm è chiaro e avrà ripercussioni anche sui calciatori giovinazzesi impegnati in categorie dilettantistiche oltre che sulle. Toccherà adesso comprendere se lo stop avrà validità anche per gli allenamenti.