Dellaquila vince in Abruzzo, tanti i podi Iris

Abruzzo terra di conquiste per la, grande protagonista del, disputatasi al Pala Giovanni Paolo II di Pescara dal 17 al 19 gennaio.La vittoria la porta a casa la barlettanache si impone tra le Junior 3 aggiudicandosi l'all around (somma dei tre esercizi eseguiti) dopo aver chiuso in prima posizione alla clavette ed al nastro, seconda alla palla. Il secondo posto va alla compagna di squadra(prima al cerchio e fune e terza alla palla).Doppietta Iris a podio anche tra le Junior 1 conseconda nell'all around (prima alla palla, seconda alle clavette a pari merito con Sallustio, cosi come alla fune con il terzo posto).infine porta a casa un ottimo terzo posto con i podi condivisi con la compagna di squadre, al quale si aggiunge il terzo posto alla palla.Secondo posto finale anche peral termine della gara riservata alle Pre Junior A. La ginnasta giovinazzese ottiene il secondo gradino dopo a vittoria con fune e nastro ed il secondo posto alla clavette.Risultati più che positivi per le ragazze guidate dache possono guardare con fiducia ai prossimi impegni.