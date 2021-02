Da Giovinazzo a Glasgow con il Bari nel cuore

La foto è stata ripresa dalla pagina delladi Luigi De Laurentiis ed ha fatto il giro del web. Una scritta sulla neve molto esplicita: "FORZA BARI".La dichiarazione d'amore arriva da Glasgow, città più importante della Scozia insieme alla capitale Edimburgo, di fatto epicentro del calcio nella regione, con il Celtic ed i Rangers a contendersi da decenni il titolo. L'innamorato è un giovinazzese,che ha cambiato vita da qualche anno, dopo aver lavorato nello stabilimento Prysmian.Oggi è unnella città scozzese, ma non ha mai dimenticato le radici e l'amore per i nostri colori, per quelli che rappresentano la nostra gente nel calcio. La sua dichiarazione d'amore fa il paio con quella dell'ormai famosissimoaltro giovinazzese, quando a New York arrivò il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, con tanto di video divenuto virale.In molti hanno pensato al parallelo, ed un po' al contrappasso, tra, tifoso del Bari in Scozia, e, nativo di Aberdeen e supporter dei Celtic Glasgow, docente di lingua inglese, residente al quartiere Libertà a Bari enella storia ultracentenaria dei galletti biancorossi. Il bello dell'era globale.A Felice Antonio Minervini auguriamo il meglio al di là della Manica, sperando che i suoi sogni possano continuare a trovare concreta realizzazione in Gran Bretagna. Anche quelli calcistici, col Bari che riprende quota e magari la spunta ai playoff, tornando dove compete alla più importante piazza calcistica del sud Italia dopo Napoli.