Coppa Italia di serie A, domani i quarti: arbitra Fiorentino

Ormai ci siamo. Dopo il gustoso antipasto di Porto San Giorgio, con la spettacolarevinta dal Napoli, è arrivato il momento del piatto forte, la. Tra gli arbitri chiamati al compito di dirigere una delle quattro gare c'è il giovinazzeseL'RDS Stadium di Rimini, tirato a lucido per l'occasione, è pronto per ospitare l'appuntamento nazionale che più di tutti suscita emozioni e voglia di aggregazione, l'abbinata fra la. Ancora una volta riproposta con format accoppiato, si vivrà un grande spettacolo: si comincia domani con i quarti di finale maschili, si chiude lunedì pomeriggio con la finale femminile. Cinque giorni da vivere tutto d'un fiato: di emozioni, passioni, lacrime e gioie.Al fischietto della sezione di, in organico nelladal 2010, designato assieme al collega Arrigo D'Alessandro di Policoro, spetterà la direzione del primo quarto di finale in programma, quello fra: la gara, in programma domani mattina alle ore 11.00, sarà trasmessa sulla pagina, la casa del calcio a 5 italiano, con curiosità, interviste e vari contenuti video.L'RDS Stadium, dunque, è pronto, vestito a festa per rappresentare il teatro e la cornice del momento più bello della stagione. Un evento nazionale in cui i colori biancoverdi saranno orgogliosamente rivestiti dalla casacca di, giovane che ha talento e qualità, ormai all'undicesima stagione nella Can5.