Cinque titoli regionali per l’Iris a Caprarica

È di cinque titoli regionali il bottino complessivo che lasi porta a casa al termine della seconda prova del campionato individuale Gold Junior/Senior, andato in scena lo scorso 25 settembre a Caprarica.In terra salentina le ginnaste guidate daonorano nel migliore di modi la pedana con la molfetteseche vince tra le Junior 2/3, lo stesso fa la giovinazzesenella categoria Senior.Alle clavette medaglia dal metallo più prezioso per la biscegliese, seguita a ruota dalla bitontinache si impone al nastro. Chiusura in bellezza con il titolo regionale di Coppia portato a casa dal duoLe campionesse regionali Carbonara e Sallustio accedono alla gara nazionale Individuale Gold Junior/Senior in programma il 29 e 30 ottobre a Pescara.Il campionato nazionale di Specialità si terrà il 5-6 novembre in quel di Catania, mentre la zona tecnica di Specialità per il cerchioe la pallaè in programma il 15 e 16 ottobre ad Aci Castello.