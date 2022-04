Voglio vederti danzare, comincia la nuova stagione da "Il Vecchio e il mare"

Con l'arrivo della primavera ritorna anche Il Vecchio e il mare di Trani nella sua sede estiva. «Un nuovo inizio» è come ha definito la direzione artistica questa nuova incredibile stagione.Il motto scelto per il 2022 è "Voglio vederti danzare", un invito e un'occasione concreta per ritornare ad ascoltare buona musica a due passi dal mare dopo anni difficili. Una frase quasi liberatoria che racchiude, con tutta la sua potenza comunicativa, il ritorno della musica dal vivo tra live band e djset.Dopo un lungo off in cui il divertimento è stato a basso volume, Francesco Mazzilli, direttore artistico, preme play sul brano "Voglio vederti danzare" di Franco Battiato. È lo start del secondo atto, una nuova storia in cui abbracciarsi e ballare insieme è possibile. Un invito che Francesco rivolge a tutti, con nuovi appuntamenti dal venerdì alla domenica già in calendario, tra suoni pop e altri più ricercati, pronti a stupire gli spettatori di ogni età.Per l'inaugurazione della stagione estiva 2022 non è mancato il consueto video sulle pagine ufficiali de Il Vecchio e il mare, in cui un gruppo di giovani – la squadra che compone il personale – si adopera per salvare il divertimento e riportalo all'umanità. Una chiara metafora degli anni difficili che il mondo del divertimento ha dovuto affrontare e delle restrizioni che tutti abbiamo vissuto.Un week end intenso di emozioni ci attende. Venerdì 8 aprile si inizia dalle 20, sabato 9 aprile si parte dalle ore 19. Domenica 10, poi, ci attende un programma che inizia con un 'pranzo show' e prosegue con coinvolgenti dj set sino a notte.La stagione che sta per avere inizio sembra prefigurarsi come un ritorno a quando si ballava, cantava abbracciati sotto lo stesso cielo, nel posto che unisce bellezza e divertimento: Il Vecchio e il mare.: 0883 1970320.