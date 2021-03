“Violenza: capire per difendersi”, se ne parla in una conferenza della Fidapa Giovinazzo

LaSezione di Giovinazzo, continua anche in periodo pandemico con le celebrazioni della "giornata della donna", ricorrente nel mese di marzo, ed organizza un evento relativo alla violenza online. L'incontro, intitolatosi svolgerà in data 20 marzo, alle ore 18.00, in streaming sulla pagina Facebook della locale sezione.L'evento si prefigge di portare a conoscenza dell'utenza femminile i rischi ed i pericoli che l'utilizzo del web comporta, perché è conoscendoli che gli stessi possono essere evitati. Sarà un incontro rivolto ad un'ampia "platea" che, attraverso la piattaforma Facebook, coinvolgerà su scala nazionale chi ne sarà interessato, con l'intento di far conoscere i pericoli del web, al fine di evitare alle ragazze ed alle donne di tutte le età trappole che conducono anche alla morte.Attinente alla tematica Fidapa del biennio 2021 che riguardal'evento pone i riflettori sull'informazione inerente a quelle tipologie di violenza che affliggono l'era della tecnologia ed alle forme di difesa, per evitare il diffondersi delle stesse. La conferenza sarà dunque occasione per comprendere il fenomeno e provare a difendersi da esso.Come già anticipato in un altro articolo, coordinerà i lavori e condurrà la serata, presidente della Sezione Fidapa di Giovinazzo. Seguiranno i saluti dipresidente nazionale della Fidapa Bpw Italy, di Annamariapresidente Distretto Sud Est e di, Assessora alle pari opportunità del Comune di Giovinazzo, che ha patrocinato l'evento.Quindi sarà la volta degli interventi dell'esperto in dinamiche del webche tratterà l'argomento "La violenza sul filo della rete". Lo scrittore affronterà la tematica espressa in un suo saggio, nel quale ha spiegato quali siano le diverse tipologie di stalking, come "molestie da parte dell'ex partner" o "amore giovanile" o "amore sadico" ed altri, e quali siano i suggerimenti per la gestione di ogni tipologia di caso.Seguirà successivamente la relazione della dirigente scolasticache esporrà il suo punto di vista, accendendo i riflettori su quelli che sono i campanelli d'allarme durante l'adolescenza ed a quello che un adulto, dirigente, docente e genitore si trova a dover fronteggiare quotidianamente.Interverranno successivamentegià presidente nazionale e Bpw Chair Legal Advice, ed infinevicepresidente nazionale della Fidapa Bpw.Concluderanno i lavori gli interventi conclusivi di Luisa Dagostino e Maria Concetta Oliveri.