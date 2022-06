Violazione del silenzio elettorale: l'appello del sindaco

In queste ore si sono susseguite anche alla nostra redazione le (purtroppo) consuete violazioni del silenzio elettorale a Giovinazzo. Santini, pubblicazioni costanti di post Facebook, messaggi whatsapp che stanno continuando a martellare gli elettori in vista delle consultazioni comunali di domani, domenica 12 giugno.Così il sindaco Tommaso Depalma ha rivolto via social un appello alla responsabilità ed al rispetto delle regole a tutti gli schieramenti: «Da stamattina - ha scritto -, continuo a ricevere diverse segnalazioni per far sanzionare chi sta violando le regole del silenzio elettorale, sia per strada, nella esposizione di materiale pubblicitario di liste e candidati, che sui social, attraverso la pubblicazione di santini di candidati a consigliere. Ritengo opportuno - ha evidenziato -, evitare che questo accada e con buon senso, si rientri nell'alveo delle regole.Ho chiesto alla Polizia Locale di fare le opportune verifiche, avendo cura di operare principalmente con una azione di segnalazione e sistemazione di queste "anomalie". Non penso che violare le regole del silenzio elettorale - ha concluso - possa folgorare gli elettori, quindi chiedo a tutti buon senso e rispetto della legge. Vi ringrazio».