Vico Sagarriga è uno spot natalizio per Giovinazzo (FOTO)

Il borgo antico giovinazzese è uno dei meglio conservati e restaurati non solo del barese, ma di tutta la Puglia. Lo dicono storici dell'arte ed architetti. Merito dei privati soprattutto, in alcuni casi venuti anche da fuori. Non c'è dubbio alcuno, il "paese vecchio", come lo chiamano i nostri nonni, resta il luogo più attrattivo della nostra cittadina con la passeggiata di via Marina, che in fondo ne è parte integrante, e con il rinnovato Lungomare di Levante.Queste festività natalizie, iniziate con la Solennità dell'Immacolata Concezione, hanno messo in risalto uno straordinario scorcio, che conserva il suo fascino in ogni stagione. Ci riferiamo a, un angolo paradisiaco non lontano dalla seicentesca Corte di Castiglia, zona assai sottovalutata dai flussi turistici della bella stagione (e forse per fortuna), ma dal grande valore storico. Un vicolo ed una piccola corte straordinariamente addobbati, come mostrano le foto pubblicate anche sulla pagina del Comune di Giovinazzo.Tutto molto bello, fiabesco quasi,durante le festività di fine anno.E che quelle luci, quei giochi così ben pensati, frutto della creatività e merito dei privati (premiati già in passato), siano di buon auspicio per tutti noi. Nonostante il dolore, la paura, le incertezze nel futuro prossimo, una luce c'è sempre a rischiarare le nostre strade ed il nostro cammino.