Via alle vendite da asporto a Giovinazzo

LE DICHIARAZIONI DI DEPALMA

Un po' di respiro per le attività commerciali giovinazzesi in un periodo di grave crisi economica.Come anticipato dal Sindaco,, nella serata di giovedì scorso, da quest'oggi, 2 maggio, è consentitasu tutto il territorio comunale di Giovinazzo.Ci sono tuttavia diverse regole da rispettare e differenti orari. Per i bar l'asporto è consentito da un'ordinanza comunale; per gli altri esercizi commerciali l'apertura sarà prolungata. Nessun limite di orario, invece, per consegne a domicilio, che sono cosa ben diversa.Nell'ambito di un efficace contenimento dei contagi da Coronavirus, il primo cittadino ha anche specificato nelle scorse ore che è assolutamente vietato creare assembramenti, chee che, come sottolineato nell'ordinanza regionale,adibiti alla vendita. Infine, a chiunque si rechi presso gli esercizi commerciali per comprare cibo da asportodi igienizzarsi le mani prima e dopo la consegna.Su questa prima giornata di vendita d'asporto vigilerà la, al fine di evitare assembramenti e situazioni in cui il pericolo di contagi possa divenire concreto. Per le piccole imprese giovinazzesi legate al "food" un primissimo passo verso un ritorno graduale alla normalità.Così il sindaco raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione: «Non possiamo che essere abbastanza d'accordo sul fatto che bisognasse ripartire in qualche maniera. È giusto che le attività comincino a rimettersi in moto e puntiamo tanto sul senso di responsabilità dei cittadini e degli esercenti. Riteniamo - ha proseguito il primo cittadino di Giovinazzo - che. Per quanto ci riguarda - ha poi evidenziato - stiamo preparando un vademecum da apporre fuori dalle attività commerciali e anche da affiggere in città per aiutare la gente a comprendere meglio quelle regole minimali che tuttavia bisogna applicare con disciplina massima, ogni qual volta si accede ad un'attività commerciale per l'asportoQuesto è un passo intermedio - ha poi aggiunto Depalma - e per i prossimi step vediamo cosa decide il Governo centrale. Per questo, sarà interessante stasera ascoltare il confrontoche andrà on line in diretta sulla piattaforma che utilizziamo per trasmettere il Consiglio comunale, in modo che cittadini e stampa possano poi cogliere le loro impressioni».