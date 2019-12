Vento e gelo in arrivo su Giovinazzo

Temperature in caduta. Diramata allerta della Protezione Civile per nevicate in altura e correnti forti settentrionali sulla costa

Allerta gialla diramata dallaper la giornata di oggi, 28 dicembre e per le seguenti 24 ore, per l'arrivo di un'ondata di freddo che interesserà tutta la regione.ma non sono escluse spruzzate a quote più basse. Su Giovinazzo e tutto il versante costiero adriatico imperverserà il vento diche nelle scorse ore ha preso il posto del grecale.Mare da agitato a burrasca, con onde che nel pomeriggio ed in serata supereranno iLe temperature oscillerannocon una percezione che di giorno sarà vicina ai, ma di sera sarà vicina allo. Gelate possibili nelle zone rurali. Ulteriori abbassamenti dei valori termici sono previsti per la giornata di domenica, 29 dicembre.