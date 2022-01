Vento di maestrale e sereno su Giovinazzo

Minime in discesa e massime in risalita

Ventilazione nord occidentale e cielo sereno su Giovinazzo, nella giornata di domenica 30 gennaio.Sin dal mattino sole, con ventilazione moderata di Maestrale e Traversone che renderà il mare da molto mosso ad agitato. Massime in risalita sino a 14°.Pomeriggio ancora soleggiato sino al tramonto e serata con picchi di umidità dell'85% e termometro in discesa sino a 6°. Valori termici della notte sui 4°. Nubi in arrivo da lunedì sera.SOLE - Sorge: 7:06, Tramonta: 17:05LUNA - Leva: 5:54, Cala: 14:51 - Luna calante