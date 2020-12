Venti sciroccali e piogge anche consistenti: il copione si ripete nella domenica giovinazzese

DOMENICA 6 DICEMBRE

Venti di Africo e Scirocco spireranno molto forti sulla costa giovinazzese in questa prima domenica di dicembre in cui si celebra la festa liturgica di San Nicola. Sulla nostra cittadina attese nuvole nella seconda parte della giornata e probabili piogge di forte intensità. Doppia allerta diramata nelle scorse ore dalla Protezione Civile della Puglia.Al mattino tempo variabile, correnti meridionali sostenute e nubi sparse che poi lasceranno spazio ad ampie coperture.Massime sui, ben al di sopra della media stagionale, ma con una percezione inferiore per via delle forti correnti meridionali. Al pomeriggio arriverà la pioggia, dapprima modesta,Ampie schiarite in tarda serata, quando il Libeccio prenderà il posto dell'Africo e dello Scirocco. Umidità all'87%.Minime notturne diMigliora lunedì, nonostante non siano escluse nuove coperture al pomeriggio. Venti meridionali moderati e tempo variabile nella Festività dell'Immacolata Concezione.SOLE - Sorge: 7:01, Tramonta: 16:23LUNA - Leva: 22:11, Cala: 11:51 - Ultimo quarto