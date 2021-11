Venti meridionali e prevalenza di sereno nella domenica di Giovinazzo

Temperature massime in lieve aumento

DOMENICA 21 NOVEMBRE

Deboli correnti di Ostro e Gauro interesseranno Giovinazzo nella mattinata di domenica 21 novembre. Le temperature saranno gradevoli per una passeggiata in centro o nel borgo antico.Cielo prevalentemente sereno fino al pomeriggio, con le temperature massime che toccheranno i 19°, sopra la media stagionale. Mare poco mosso.Serata stellata e termometro ad indicare 14°. Umidità al 94%. Nella notte transito di qualche nube e valori termici minimi in discesa sino ad 11°.Lunedì tempo variabile.SOLE - Sorge: 6:46, Tramonta: 16:29LUNA - Leva: 17:49, Cala: 8:42 - Gibbosa calante