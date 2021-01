Venti da nord e temperature in calo: arriva il freddo su Giovinazzo

Arriva il freddo, il vero freddo invernale anche su Giovinazzo.In queste ore stiamo assistendo all'incalzare di correnti settentrionali che caratterizzeranno la giornata di, in cui vi sarà prevalenza di cielo sgombro da nubi fino a sera. Le massime non supereranno mai i 9°, decisamente in linea col periodo, ma la percezione per via del vento scenderà sino a 6° nelle ore più calde. Mare molto mosso.A sera annuvolamenti e valori termici notturni che scenderanno sino aAndrà peggio, quando forti venti di Tramontana renderanno il mare agitato, con onde alte anche 2 metri. Colonnina di mercurio ad indicare 6° di massima, con una percezione non lontana dallo zero termico anche quando il sole avrà la meglio su qualche nuvola.A sera possibili brevi piogge, con salto del vento a maestrale e temperature minime notturne. Gelate probabili nelle zone rurali e quindi massima attenzione alla viabilità sulle strade di campagna nelle primissime ore del giorno.