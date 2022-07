Venti da nord e mare agitato nella domenica di Giovinazzo

DOMENICA 10 LUGLIO

Ventilazione settentrionale su Giovinazzo nella mattinata di domenica 10 luglio, col mare che sarà agitato, non ideale per una giornata in spiaggia. In molti dovranno rinunciare ai propri programmi. Massime sui 27°.Al pomeriggio ancora sole e vento di maestrale fino al tramonto, quando la colonnina di mercurio indicherà 25°. Serata stellata, umidità al 77% e valori termici sui 21°, piacevoli per una passeggiata. Minime della notte sui 20°.Ancora vento e mare mosso lunedì. Il caldo afoso potrebbe purtroppo tornerà da giovedì 14 luglio.SOLE - Sorge: 5:28, Tramonta: 20:26LUNA - Leva: 17:11, Cala: 1:59 - Gibbosa crescente