Vaccino, dal 10 maggio possibili prenotazioni per over 50

L'Italia è pronta a dare una nuova importante accelerata nella sua campagna vaccinale contro il Covid:infatti, partiranno le prenotazioni in tutte le regionidunque per tutti coloro che sono nati fino al 1971.Questo è quanto ha disposto la struttura del Commissario per l'Emergenzasottolineando che si tratterà di un'apertura "graduale" resa possibile «dal buon andamento delle somministrazioni su scala nazionale delle categorie prioritarie, over 80 e fragili, riportate nell'ordinanza n. 6 del 9 aprile 2021».Le prenotazioni per gli over 50, spiega la struttura del commissario, dovranno avvenire sempre attraverso i portali delle singole regioni e verranno recepite «ferma restando la priorità per le persone affette da patologie o situazioni di compromissione immunologica che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid seppur senza quella connotazione di gravità riportata per le persone fragili».