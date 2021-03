Vaccino Covid, dal 29 marzo potranno prenotarlo over 70 e 60 e categorie fragili

La Regione Puglia si prepara ad accelerare ulteriormente nella campagna vaccinale contro il Covid: dopo aver somministrato fino a questo momento 420mila dosi di vaccino, è stato reso noto il programma per le successive categorie che saranno coinvolte.Come già annunciato nei giorni scorsiPassando invece ai soggetti fragili, la Regione indica quali saranno i destinatari delle dosi di vaccino: persone in condizione di estrema vulnerabilità in carico a reti di patologia quali insufficienza renale/patologia renale ossia i pazienti sottoposti a trattamento dialitico cronico; ai pazienti in lista d'attesa o trapiantati di organo solido; ai pazienti in attesa o sottoposti a trapianto (sia autologo che allogenico) di cellule staminali emopoietiche (CSE) dopo i 3 mesi e fino ad un anno, quando viene generalmente sospesa la terapia immunosoppressiva; ai pazienti trapiantati di CSE anche dopo il primo anno, nel caso che abbiano sviluppato una malattia del trapianto contro l'ospite cronica, in terapia immunosoppressiva.Inoltre, rientrano nella stessa categoria anche pazienti affetti da talassemia, anemia a cellule falciformiossia, onco-ematologici, talassemici, pazienti affetti dalle altre patologie previste dal documento del Ministero della Salute(rel. 10/03/2021) in condizione di estrema vulnerabilità. Per i pazienti di età inferiore ai 16 anni, saranno vaccinati anche i genitori o i tutori legali.Le persone estremamente vulnerabili o con grave disabilità saranno sottoposte alla vaccinazionementre le persone con comorbidità di età inferiore ai 60 anni potranno. Le modalità di prenotazione verranno comunicate nel dettaglio dalla Regione nei prossimi giorni.