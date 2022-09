Vaccino Covid, a Giovinazzo effettuate 1277 quarte dosi

Non è mai riuscita a decollare la campagna vaccinale per le quarte dosi di vaccino anti-Covid. Ormai superato il ritrovato, con tanti cittadini e cittadine che si sono infettati e sono guariti spontaneamente sviluppando gli anticorpi.E così in estate sono statiad aver ricevuto sul territorio comunale di Giovinazzo la quarta dose. Secondo i dati dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari, le dosi di vaccino anti-Sars Cov2 complessive sono state 49.536, in 17.552 hanno ricevuto almeno una dose, mentre 17.018, pari al 95% della popolazione vaccinabile, hanno completato il primo ciclo. 13.689 sono invece i giovinazzesi che hanno effettuato anche la dose di richiamo, numeri vicini all'84%.In autunno arriveranno i nuovi ritrovati, resistenti anche alle più recenti varianti, ed i medici consigliano la vaccinazione soprattutto per le categorie più a rischio (ammalati, anziani over 60 e pazienti fragili). Resta, tuttavia, uno strisciante scetticismo in una larga fetta della popolazione che ha già contratto il virus.