COME SI PUÒ FARE?

FINO A QUANDO SI PUÒ ACCETTARE?

LE DATE DELLE VACCINAZIONI

È partito alla mezzanotte di quest'oggi, 6 aprile, il lasso di tempo utile per accettare la programmazione della vaccinazione anti-Covid per le persone nate nel 1950 e nel 1951anche a Terlizzi. Potranno aderire o modificare la data calendarizzata dalle autorità sanitarie fino al 18 aprile.Lo si potrà fare comodamente da casa in tre modi: attraverso il portale www.lapugliativaccina.regione.puglia.it , accedendo ed attendendo il proprio turno prima di inserite il Codice fiscale e il proprio numero di Tessera Sanitaria. Successivamente bisognerà scaricare il promemoria con data e luogo della somministrazione e le 11 pagine per il consenso informato, che contengono anche tutte le informazioni utili per i vaccini Pfizer-BioNTech, Moderna ed AstraZeneca.La seconda possibilità è data dal numero verde 800.71.39.31, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, a cui risponderà un operatore che potrà confermare o modificare a vostra discrezione una data. Per scaricare il consenso informato e il promemoria bisognerà comunque recarsi dopo in una farmacia.La terza ipotesi è appunto quella di recarsi in una farmacia accreditata dal servizio FarmaCUP.Il consiglio che vi diamo è di fare tutto da casa, con pochi passaggi.I nati nel 1942 e 1943 potranno accettare o modificare la data della prima somministrazione fino al 10 aprile; quelli nati nel biennio successivo sino al 12 aprile; i nati nel 1946 e nel 1947 potranno invece farlo fino al 14 aprile e coloro i quali sono del 1948 e 1949 hanno la possibilità di accettare sino al 16 aprile.Le somministrazioni inizieranno il 12 aprile e riguarderanno i nati nei primi mesi del 1942 e così a scalare fino a coloro i quali hanno 70 anni e sono nati fino al 31 dicembre 1951. Non ci sono da fare prenotazioni, è bene ricordarlo, ma solo accettare il calendario vaccinale previsto dalla ASL di riferimento.