Una vita in prima linea, va in pensione Antonello Taranto

«Iniziamo questa settimana con un pensiero di riconoscenza al medico, direttore del, da oggi in pensione. Antonello negli anni è stato in prima linea contro i "mostri" della dipendenza, droga in primis. Un riferimento sicuro per il nostro territorio, sempre disponibile e generoso. Ad maiora dottore».Queste le parole con cui il sindaco di Giovinazzo,, ha salutato il medico 64enne, laureato in Medicina e Chirurgia e con un perfezionamento in Psicoterapia, specializzatosi in Psichiatria e con un master in Management, che da ieri ha cessato di essere in servizio a capo del, la struttura volta al perseguimento degli obiettivi di prevenzione, cura e riabilitazione, per raggiunti limiti d'età.Il medico psichiatra, che vive a Terlizzi, è stato sempre in prima linea per fornire assistenza alle persone e alle famiglie con l'obiettivo di superare e prevenire ogni forma di rischio, uso o dipendenza da sostanze psicoattive, patologie correlate o altre situazioni comportamentali (in primis il gioco d'azzardo) in grado di creare dipendenze patologiche, al fine di promuovere uno stile di vita sano, offrendo sempre risposte alle richieste d'aiuto ai cittadini che si sono rivolti alD'estate e d'inverno. Lui c'era sempre. Ospite sui canali televisivi nazionali in qualità di relatore, esperto delle tematiche relative alle dipendenze, dialogava anche con i giornali locali.. Ha lavorato con passione e va via serenamente: «Credo di aver fatto solo il mio dovere e spero di averlo fatto bene».