Una mappa in inglese per orientarsi a Giovinazzo

Finalmente Giovinazzo ha la sua mappa dei luoghi più significativi della città, con la possibilità di orientarsi., il minimo per una cittadina che vuol realmente sentirsi a vocazione turistica.E sono tantissimi i turisti stranieri che cercano indicazioni in ogni angolo della città: danesi, olandesi, inglesi, statunitensi, francesi e quest'anno molti da Croazia e Slovenia.L'idea, supportata dall'assessora alla Cultura e Turismo,è stata condivisa con lache ha dato un apporto decisivo alla realizzazione del progetto. In allegato la mappa bilingue che speriamo possa essere d'aiuto ai tantissimi visitatori che non parlano italiano.