Una carcassa di tartaruga marina recuperata a Cola Olidda

Un'altraè arrivata a riva, anche stavolta - con molta probabilità - condannata a morte dalle reti dei pescatori, che la hanno tirata a fondo, costringendola a sforzi insopportabili per non annegare.Una dopo l'altra: la stessa dinamica si è presentata s ole 24 ore prima nel porto di Molfetta . I militari della, il veterinario dell'e i volontari delche si sono recati sul posto, in località Cola Olidda, proprio al confine fra i due comuni, per recuperare l'animale (si trattava di un giovane esemplare con un carapace di 55 centimetri, nda) non hanno potuto far altro che accertarne la morte.«La tartaruga marina - spiega, giunti sul posto - presenta una ferita abbastanza datata sul piastrone non imputabile, quindi, al suo decesso. Che, anche in questo caso, potrebbe essere legato all'annegamento». Quando gli operatori della pesca trovano le tartarughe impigliate nelle loro reti a strascico, nei loro ami dei palangari e nelle reti fisse, le rigettano in mare e le correnti marine poi le spingono sino a spiaggiarle.Eppure basterebbe poco, una telefonata può salvare la vita di una tartaruga: i pescatori che rinvengono tartarughe impigliate nelle loro reti possono chiamare ildellae far partire così la filiera di salvataggio coordinata dal