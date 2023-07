Un “Summer Party” con La Pulita & Service per festeggiare i traguardi aziendali

Convivialità e bollicine per festeggiare i recenti successi aziendali coinvolgendo lo staff e il personale. Attiva dalade leader nel settore dellae dell'per attività civili e industriali, per "" l'ultimo anno ha rappresentato un ulteriore step di crescita dal punto di vista del fatturato – in salita dal 2020 in poi – e nei servizi, sempre più richiesti.Ieri sera, nella cornice di, si è tenuto il Summer Party durante il quale lo staff, i collaboratori e i clienti de "La Pulita & Service" hanno trasformato una serata piacevole in un'occasione di team-building. Un momento conviviale finalizzato anche a condividere i traguardi raggiunti dall'azienda. Tra questi l'aumento del fatturato globale e l'incremento del numero di servizi di pulizia e sanificazione, manutenzione del verde, disinfestazione e derattizzazione.«Siamo orgogliosi di portare avanti la nostra mission tra impegno e passione– dichiara il presidente, Vincenzo Terrone – la professionalità e l'attenzione al cambiamento che ci contraddistinguono sono sempre a servizio dei clienti, e siamo lieti di condividere in questo contesto di convivialità e condivisione i nostri recenti successi con tutti i nostri numerosi collaboratori».Per maggiori informazioniViale della Costituzione 175, 76123, Andria (BT)0883 598416Sito web: https://lapulitaeservice.it/ Facebook: La Pulita & Service Instagram: lapulitaeservice