"Un giovinazzese a New York", stasera lo show di Pasqualino Beltempo

Con Pasqualino Beltempo in voce vi saranno nella sezione fiati Tony Santoruvo, Antonio Fallacara e Gabriele Mastropasqua; nella sezione ritmica Antonio Simone, Angelo Verbena e Marcello Spallucci.

LE ANTICIPAZIONI DI PASQUALINO BELTEMPO

Il racconto in musica di momenti di vita di un giovane italiano a New York:. Questo in sintesi il contenuto dello show dal titoloche si terrà questa sera, lunedì 26 luglio, alle ore 20.00, nel Piazzale Areonautica Militare a Giovinazzo. Lo spettacolo è stato ideato dal musicista, sassofonista appassionato di jazz ed arrangiatore.In questo periodo Beltempo è a Giovinazzo, sua città d'origine, e sarà tra i protagonisti di una tra le serate presenti nel cartellone estivo varato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Giovinazzo.Lo show di questa sera è di fatto un percorso musicale cantato, in cui vengono narrate alcune tra le sue esperienze anche in forma ironica. Tante e tutte interessanti sono state le esperienze che l'artista Pasqualino Beltempo ha fatto nella "Grande mela"; il suo sogno americano, recitare e cantare nei musical, ha elementi di concretezza perché molti dei suoi progetti artistici si sono realizzati in una delle città più affascinanti del mondo.Pasqualino Beltempo è uno dei talenti artistici della nostra città, tra i protagonisti della nostra rubrica "L'Arte ci unisce" pubblicata su GiovinazzoViva durante il lockdown del 2020 in cui l'artista ci inviò un video messaggio da New York. Abbiamo sentito l'attore e cantante che ci ha raccontato qualche passaggio in anteprima sulla serata.«Ho scritto dei pezzi durante questo periodo di inattività artistica e mio cugino Gabriele Mastropasqua li ha arrangiati; i brani raccontano varie esperienze della mia vita a New York, e anche a Giovinazzo, come persona che vive fuori. C'è un pezzo che parla della costante ansia della vita da artista, placata da semplici momenti a Starbucks in cui riesco a organizzarmi e calmarmi un po'; poi c'è un pezzo su come New York sia matta, ma la sola città fatta per me perché mi spinge sempre a dare il massimo; c'è un pezzo sulla verità dello stereotipo che gli italiani mangino sempre pasta. Un brano, il mio preferito, "Ho perso il treno" è un pezzo in cui vedo molti coetanei infelici assorbiti dalle forzature sociali e di come ogni volta che torno qui a Giovinazzo mi sembra che tutti siano su un treno per cui io sono felicemente sprovvisto di biglietto. In più faremo altri pezzi e cover che ispirano la mia creatività compositiva. Fosse stato per me - ha concluso - i brani sarebbero rimasti in un cassetto, ma grazie a mio cugino che mi spinge a esibirmi quando sono qui, li proporremo dal vivo».