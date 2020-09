Un decesso e 60 nuovi casi di Covid-19 in Puglia

UN NUOVO DECESSO

LE DICHIARAZIONI DI SANGUEDOLCE

IL DATO PUGLIESE

Ci sono 60 nuovi contagi da Covid-19. A raccontarlo è il bollettino della Regione Puglia di domenica 6 settembre.Di questi casi, ben 22 sono stati registrati nel barese, mentre gli altri sono così suddivisi: 14 nel leccese, 12 in Capitanata, 4 nella Bat, 4 nel tarantino, 4 nel brindisino. Il totale dei contagiati da inizio pandemia sale ancora e tocca quota 5.856 su 326680 test effettuati.Nelle ultime ore si è anche espresso il Direttore del Dipartimento regionale promozione della Salute, Vito Montanaro, che ha raccontato come i focolai importanti siano nel barese, legati a rientri da altri Stati e dalla Sardegna con contagi di contatti stretti, e nel foggiano, dove preccupa la condizione di molti cittadini stranieri. Inoltre bisognerà a breve far fronte allo scarseggiare dei reagenti per i tamponi, che la Regione sta cercando di sostituire in tempi rapidissimi con altre tipologie.Nella giornata di domenica 6 settembre si è registrato anche un altro decesso, nel barese. Il totale delle vittime sale così in regione a, di cui 157 nella Città Metropolitana di Bari eCosì Antonio Sanguedolce, direttore Asl Bari, ha riassunto la nuova situazione nella ex provincia barese:La situazione attuale in Puglia fa registrare dunque 1.167 casi di positività accertata (a Giovinazzo ce ne sono 8, di cui uno in via di negativizzazione secondo le ultime notizie raccolte da fonte comunale). Di questi, in 1.005 si curano in isolamento domiciliare con pochi sintomi, mentre 162 pazienti sono ricoverati e di essi 6 sono in terapia intensiva. Buone notizie dai guariti, che salgono a 4.126. Sono 14 nelle ultime ore.