Non si placa affatto il fenomeno dei furti delle autovetture a nord di Bari. In alcune circostanze vengono scovate intatte, in altre vengono ritrovate cannibalizzate per ricavarne ricambi usati e alimentare il mercato nero. Altre volte vengono abbandonate nelle campagne e date alle fiamme per far sparire qualsiasi traccia.Nelle campagne di Giovinazzo, fra i territori di Bitonto e Terlizzi, ormai si è perso il conto delle autovetture trovate smembrate e incendiate nel corso del mese di marzo. L'ultimo episodio risale a ieri mattina, in un fondo agricolo in località Sagristo, nei pressi di San Martino. Qui le, nel corso di un servizio ordinario di controllo del territorio, hanno rinvenuto unaincendiata. Attraverso i dati della targa si è riusciti a scoprire che era stata rubata aLe indagini per verificare se in questi ultimi giorni l'auto sia stata impiegata per commettere qualche crimine vanno avanti, ma non è un episodio isolato. Intanto, dopo l'escalation dei giorni scorsi, ildi via Gioia ha intensificato i controlli, con un aumento dei pattugliamenti notturni. «Questi continui rinvenimenti di auto rubate - afferma il comandante del corpo, il capitano- hanno attirato la nostra attenzione: l'impegno, da parte nostra, sarà massimo».Le, con il supporto di, promettono di «svolgere controlli adeguati per cercare di frenare questa piaga». Insomma, le forze dell'ordine scendono in campo per contrastare episodi del genere, mentre continuano le indagini per risalire ai responsabili dei furti degli ultimi giorni.