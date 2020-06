Tutti in spiaggia: domenica con sole e caldo su Giovinazzo

DOMENICA 28 GIUGNO

Domenica con bel tempo su Giovinazzo, caratterizzata da cielo sereno e debole ventilazione da nord/nord-est al mattino e sino all'ora di pranzo, quando si registreranno ancheIl mare sarà calmo, ideale per trascorrere il giorno festivo in spiaggia. Attenzione alle distanze di sicurezza per combattere il Covid.Lievissima brezza nord-orientale anche al pomeriggio, col caldo che si manterrà intenso. Serata stellata con calma di vento,di umidità e colonnina di mercurio a segnare valori suicirca.Tutta la prossima settimana sarà caratterizzata dall'aumento graduale e costante delle massime e da cielo sereno. L'estate è finalmente arrivata.SOLE - Sorge: 5:21, Tramonta: 20:29LUNA - Leva: 13:02, Cala: 0:55 - Gibbosa crescente