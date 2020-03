Tutte le deleghe del nuovo governo metropolitano

Ad Anita Maurodinoia la Protezione Civile in un momento particolare per la nostra terra

Il Sindaco metropolitano, Antonio Decaro, ha composto la squadra che governerà la Città Metropolitana di Bari nei prossimi anni, inviando le comunicazioni ai diretti interessati.Ad Anita Maurodinoia, la più votata nelle elezioni dell'ottobre scorso, sono state conferite le deleghe alla«Metterò a disposizione della Città metropolitana di Bari - ha dichiarato- la mia esperienza e soprattutto la mia passione nel continuare a servire una comunità formata da oltre un milione e duecento mila abitanti e che sente sempre più la necessità di essere tutelata e garantita. Per questo ritengo che le deleghe assegnatemi, sia pure impegnative, ed in modo particolare quella della Polizia Metropolitana e quella della Protezione Civile, non solo mi gratificano ma soprattutto mi responsabilizzano ancora di più nei confronti degli abitanti dei 41 Comuni della provincia di Bari che chiedono innanzitutto sicurezza e vivibilità».Questa la composizione dell'esecutivo metropolitano con le deleghe assegnate:Pianificazione Strategica – Pianificazione territoriale generalePolizia Metropolitana, Protezione Civile e PersonaleProgrammazione Scolastica ed Edilizia ScolasticaRapporto con il Consiglio metropolitanoServizi DigitaliServizi alla personaAffari Istituzionali, Trasparenza, Controlli interniRapporti con la Conferenza metropolitana – Patrimonio – Efficientamento energeticoContenziosoTrasporti – Bilancio – TributiCultura – ICO – Biblioteca – MuseiAttività ProduttiveViabilità (strade metropolitane)Valorizzazione attività turistiche e ricreative – Ambiente